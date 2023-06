Ottati: pubblicato il bando per l’assegnazione del Parco Avventura Panormo

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione della gestione del Parco Avventura Panormo, nel comune di Ottati, sito a ridosso dell’omonimo rifugio e dedicato a Pasquale Cappelli scomparso tre anni fa, all’età di 61 anni, a causa di un infarto.

Pasquale Cappelli: chi era il cittadino di Sant’Angelo a Fasanella

Cappelli, conosciuto e benvoluto da tutti nelle comunità di Ottati e Sant’Angelo a Fasanella, suo paese di origine, era il gestore del Rifugio Panormo e ha trascorso la sua vita tra le alture dei due comuni cilentani dove accoglieva, con gentilezza e amore, i visitatori.

Come rispondere al bando

Gli interessati alla gestione del Parco Avventura Panormo, di recente dotato di diverse attrezzature, potranno rispondere al bando di gara, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” entro le ore 12:00 del 7 luglio.

Il Rifugio

Il Rifugio Panormo, specie nei mesi estivi, si riempie di visitatori e affidare la gestione dell’area attrezzata è vantaggioso non solo per i vincitori della gara, ma anche per incrementare la qualità e la capacità ricettiva del comune che potrà, anche in questo modo, assicurare, a quanti raggiungeranno il luogo, un’accoglienza ottimale.