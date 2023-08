Ottati: Inaugurato il Parco Avventura Panormo dedicato a Pasquale Cappelli

Una bella sorpresa per i tanti visitatori che in occasione delle ferie d’agosto hanno deciso di trascorrere il loro tempo libero presso le alture di Ottati, sul Monte Panormo, infatti, pochi giorni fa, è stato aperto al pubblico il parco avventura. L’area, attrezzata per permettere alle persone di ogni età di divertirsi svolgendo dei veri e propri percorsi nel cuore della montagna, attraversando ponticelli sospesi e scalando pareti di corde apposite, è stata denominata proprio “Parco Avventura Panormo” ed è stata dedicata a Pasquale Cappelli, venuto a mancare pochi anni fa, a soli sessantuno anni, a causa di un infarto.

Chi era Pasquale Cappelli

Pasquale Cappelli, originario di Sant’Angelo a Fasanella, ma conosciuto e benvoluto da tutti anche nel vicino comune di Ottati, è stato un grande appassionato della montagna e per tanti anni ha gestito con grande capacità il Rifugio Panormo.

Noto per i suoi modi gentili e per il suo garbo nell’accogliere i visitatori che puntualmente arrivavano sulle alture cilentane alla scoperta delle meraviglie del luogo, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli abitanti dei due borghi cilentani tanto che il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, di concerto con l’intera amministrazione comunale ha deciso di onorarne la memoria dedicandogli il parco attrezzato realizzato proprio nel luogo in cui Cappelli ha trascorso gran parte della sua vita.