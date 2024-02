Ora è ufficiale: il Comune di Agropoli pronto ad installare autovelox e sorpassometro sulla Cilentana

La notizia era nell’aria ed ora è ufficiale. Sulla Cilentana tornerà l’autovelox. Ma non solo: previsto anche un apparecchio per controllare i sorpassi. Una notizia che il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, aveva in parte anticipato rispondendo ai tanti cittadini perplessi dalla presenza di telecamere installate proprio sul palo che in passato ospitava l’apparecchio per il controllo elettronico della velocità.

Le novità

Il primo cittadino aveva tranquillizzato tutti parlando di un sistema di monitoraggio dell’arteria per raccogliere dati da inviare in Prefettura al fine di valutare la futura installazione di un dispositivo per il controllo della velocità. E proprio questa settimana la giunta (ad eccezione dell’assessore D’Arienzo assente alla seduta) ha votato per l’installazione di nuovi apparecchi, benché di recente non vi siano stati gravi incidenti sul tratto di superstrada compreso tra Agropoli Nord e Sud.

La scelta del Comune

L’amministrazione comunale, si legge nel provvedimento, «intende mettere in sicurezza i tratti di strada in discesa, curvilinei e rettilinei in ordine alla violazione del limite di velocità e al divieto di sorpassi che, sebbene pubblicizzati in modo idoneo dalla segnaletica stradale apposta dall’ente proprietario della strada, vengono sistematicamente violati, e ciò è causa, e/o concausa, di incidenti stradali che, in passato hanno registrato anche epiloghi tragici».

Dal monitoraggio è emerso che in una settimana transitano circa 75mila veicoli tra Agropoli Nord e Agropoli Sud, ovvero tra i 10mila e i 13mila al giorno. Ciò rende impossibile effettuare controlli e procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.

Si attende l’ok della Prefettura

Di qui la scelta di installare dispositivi automatici ovvero un autovelox e un sorpassometro. Spetterà alla Prefettura autorizzare l’installazione dei dispositivi.

Al contempo l’Ente ha chiesto di valutare se sussistano le condizioni per ripristinare il limite di velocità a 80 chilometri orari, anziché a 50 come attualmente.

L’autovelox di Agropoli fu soppresso nel 2020 per una serie di contestazioni mosse dalla Polizia Stradale di Vallo della Lucania.