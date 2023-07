Oltre 1mln di euro al Comune di Polla per la strada “Calvario – Sant’Aniceto” e per il giardino del Convento di Sant’Antonio

Il Comune di Polla, è destinatario, di oltre un milione di euro per due importanti interventi da mettere in atto sul territorio comunale: i lavori di risanamento del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio nel tratto di strada Calvario – Sant’Aniceto, il secondo per il giardino del Convento di Sant’Antonio, quest’ultimo già destinatario di misure per importanti e delicati lavori che prenderanno avvio nei prossimi mesi. Per ogni intervento, con decreto del Ministero dell’Interno, ha assegnato al Comune guidato dal sindaco Massimo Loviso, 547 mila euro.

Soddisfazione da parte del Sindaco

A dare notizia dell’importante risultato ottenuto, insieme al sindaco Loviso, anche l’assessore ai lavori pubblici, Rossella Isoldi. “Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo ulteriore risultato che si aggiunge agli altri per i quali sono state già avviate le procedure per l’affidamento delle progettazioni”, dichiarano i due il sindaco Loviso e l’Assessore Isoldi.

Le dichiarazioni

“Queste due ultime assegnazioni riguardano luoghi particolarmente cari alla nostra comunità per il loro valore storico, culturale e spirituale e mirano a preservare e valorizzare il nostro territorio”.