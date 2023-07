Ritornano gli appuntamenti con “Polla che legge”, tra libri e storie da raccontare. Ecco gli appuntamenti

Doppio appuntamento con i libri questo weekend a Polla, nell’ambito della rassegna culturale “Incontri in Biblioteca” presso i giardini della Biblioteca comunale di Polla “Prof. Vincenzo Curcio”, organizzata dal Comune di Polla, dalla Proloco di Polla, in collaborazione con l’associazione Voltapagina. Venerdì 14 Luglio alle ore 18.30 avrà luogo un imperdibile evento letterario con la presentazione del libro “Route 96 Bis” di Giovanni Bracco, rinomato giornalista del “Sole 24 Ore” originario di Polla. L’autore sarà moderato dall’onorevole Enzo Mattina, il quale garantirà una discussione stimolante e approfondita sull’opera.

La rassegna

“Route 96 Bis” è un’opera che racchiude tre storie coinvolgenti ambientate nella suggestiva Basilicata, precisamente nella valle del Bradano, attraversata dalla Statale 96 bis, dove un distributore di carburante sembra essere sbucato dal nulla. Le vicende narrate sono unite dalla bellezza del paesaggio, dai pittoreschi paesi (di fantasia) e dai personaggi che si alternano o passano il testimone ai nuovi protagonisti. In questo libro, scopriremo la riconciliazione con la propria terra natia di Peppino, un emigrato che da giovane ha lasciato l’Italia per la Germania; l’incanto di Antonio, un avvocato devoto alla causa dei migranti, che si trova di fronte ai cicli della vita che governano l’inverno e la rinascita della natura, nonché all’evoluzione dell’umanità; infine, assisteremo all’amore tormentato di Amedeo, un maturo sarto di Casteldiano, nei confronti di Carmen, una giovane e fragile donna. Questi tre racconti sono intrisi di un lirismo affascinante e di una capacità narrativa talmente sapiente da sembrare quasi cinematografica.

Gli appuntamenti

Non è la prima volta che Giovanni Bracco si cimenta con la scrittura. Infatti, ha già pubblicato cinque libri di poesia con La Vita Felice editore, tra cui spiccano titoli come “Le grandi mani calme”, “Il nostro tempo” e “Il mare mi ha deposto dalla croce – Mediterraneo”. Inoltre, con Cyberwit.net ha pubblicato il libro di poesie “Nocturnes” sia in inglese che in italiano. Le sue poesie, tradotte in inglese e spagnolo, sono state pubblicate su diverse riviste internazionali. Tuttavia, “Route 96 Bis” segna il suo esordio nel mondo della narrativa, rivelando un talento poliedrico e promettente.

Il sabato successivo, il 15 Luglio alle 18.30, sarà la volta di “29 Parole e 30 Storie”, il nuovo libro del giornalista Lorenzo Peluso, pubblicato da Gagliardi editore. L’autore sarà moderato dalla storica dell’arte Mariafrancesca Ammirante, garantendo una conversazione ricca di spunti e riflessioni.

La trama

Questa opera è una raccolta di storie intime e personali che l’autore ha vissuto sia nella sua vita privata che professionale. Ogni storia è legata a una parola, spesso utilizzata impropriamente o sottovalutata nella sua essenza e significato assoluto. Ad esempio, il capitolo dedicato alla parola “Fatica” rende omaggio all’immensa dedizione di una madre verso i propri figli. Allo stesso modo, il capitolo intitolato “Enantiosemia” ricostruisce gli eventi che hanno coinvolto il tribunale di Sala Consilina, chiuso nel 2013 e accorpato a quello di Lagonegro. Oltre a queste, ci sono altre storie di grande interesse e spessore che cattureranno il lettore, permettendogli di riscoprire la straordinaria bellezza delle parole.

L’impegno sociale di Lorenzo Peluso

Lorenzo Peluso è un giornalista professionista originario di Sanza, attualmente impegnato presso Radio Alfa e collaboratore di importanti quotidiani nazionali come Rcs, del gruppo Espresso, QN e il Corriere del Mezzogiorno. In qualità di inviato di guerra, dal 2010 ha realizzato reportage e corrispondenze dal Kosovo, dal Libano, dall’Iraq e dall’Afghanistan. Da queste esperienze sono nati i suoi libri come “As-salamu ‘alaykum.

La pace sia con te, con tutti coloro che ogni giorno lavorano per la pace. Diario di un giornalista embedded tra Afghanistan, Kosovo e Libano”, pubblicato nel 2016 da Graus Edizioni, “I giardini di Bagh-e Babur. Dalla sabbia dell’Iraq alle montagne dell’Afghanistan, sulla via per l’Oxiana, le sfumature degli stessi colori”, pubblicato nel 2021 sempre da Graus Edizioni, e infine “Di là dal fiume. Il mio Afghanistan”, edito nel 2021 da Gagliardi.

I libri di Giovanni Bracco e Lorenzo Peluso vi inviteranno a immergervi in storie avvincenti e a riscoprire il potere evocativo delle parole.