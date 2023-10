Nel Cilento in scena gli Erasmus Days

“Durante i giorni degli Erasmus Days – spiega l’Associazione Cilento Youth Union – avremo l’opportunità di ospitare tra Sapri e Rofrano la partnership del progetto YAI – Youth all inclusive, progetto finanziato dal programma Erasmus plus guidato da DENK GLOBAL con amici da Francia (Sunrise Project), Italia (Cilento Youth Union) e Serbia (Balkans, let’s get up). Insieme, stiamo sfidando le disuguaglianze educative e costruendo il futuro dell’educazione non formale”.

Il programma

Nella giornata di oggi, 14 ottobre, si terrà un incontro presso la sede Spazio Giovani di Cilento Youth Union a Rofrano per scambiare idee, discutere delle opportunità Europee per i giovani e adulti, condividere migliori pratiche e presentare il lavoro nel campo del KA3 – European Youth Together. Tappa a Sapri nella giornata di ieri.

Cosa sono gli Erasmus Days

Dal 9 al 14 ottobre 2023, sei giorni per celebrare Erasmus+, la cittadinanza europea, le competenze, “6 giorni per far risplendere l’Europa“, come recita il motto ufficiale della settima edizione degli Erasmus Days, una delle iniziative più partecipate dai beneficiari del Programma e non solo.

Gli Erasmus Days 2023 sono stati lanciati ufficialmente il 9 maggio, nel Giorno dell’Europa e nel giorno di avvio dell’Anno europeo delle competenze. Questa settima edizione, promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani, vuole mettere in luce la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre.

Partecipare agli ErasmusDays è un ottimo modo per promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma Erasmus+; l’iniziativa è un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma, confrontarsi con altre esperienze e magari aprire le porte a questa avventura.