Educazione innovativa a Agropoli: le nuove netodologie Erasmus Plus all’Istituto “Gino Rossi Vairo

Con l’avvio delle attività didattiche dell’Istituto “Gino Rossi Vairo”, la scuola agropolese presenterà agli allievi le nuove metodologie didattiche mutuate dall’esperienza ERASMUS PLUS, un’opportunità di notevole valore per gli insegnanti che vi hanno partecipato e per gli allievi che, di rimando, possono oggi godere di un apprendimento flessibile ed al passo con le realtà europee circostanti.

Tutto è teso ad aggiornare la preparazione degli insegnanti innalzando la qualità dell’offerta formativa anche e soprattutto in virtù dei nuovi ritmi offerti dalla ‘settimana corta’ .