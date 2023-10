Nel Cilento il Comune con più personale under 35 in Campania

Torre Orsaia, è il comune con il maggior numero di giovani under 35 nel proprio organico. È quanto rivela una ricerca su base regionale che premio il centro cilentano.

I dati

In Italia, la presenza di personale giovane all’interno delle pubbliche amministrazioni è ancora molto ridotta. In Campania, la fascia compresa tra i 50 e i 59 anni è quella che prevale, con il 49% degli assunti. Oltre 4.300 comuni italiani, la metà di quelli esistenti, non ha tra le proprie fila lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

A Torre Orsaia, invece, la situazione è diversa. Su un totale di 10 dipendenti, ben 4 sono giovani under 35. Tra questi, un vigile urbano, un ingegnere dell’ufficio tecnico, un giovane dell’ufficio amministrativo e una ragioniera.

Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Vicino, che ha avviato dei concorsi per fare entrare nuove risorse giovani all’interno dell’organico comunale.

Le parole del sindaco

“Nel 2020, nel periodo del Covid, ho avviato dei concorsi per fare entrare risorse giovani all’interno dell’organico comunale. In ragione anche dei pensionamenti che erano avvenuti negli anni precedenti – ha affermato il primo cittadino Vicino – La nostra intenzione è di rinnovare tutta la forza lavoro e cambiare il volto del Comune. Negli anni precedenti al 2020, prima di questo intervento rivolto ai giovani, le assunzioni risalivano agli anni ’70. Il programma di rinnovamento confidiamo di completarlo entro i prossimi due anni in quanto è prevista l’immissione di un nuova figura professionale nell’ufficio tecnico e di un altro vigile urbano”.

L’esempio

L’esempio di Torre Orsaia è un segnale positivo per il futuro delle pubbliche amministrazioni italiane. Una maggiore presenza di giovani all’interno di questi enti può contribuire a rinnovare la macchina amministrativa e a renderla più efficiente e vicina ai cittadini.