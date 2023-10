Nel Cilento e Alburni ritornano le sagre dedicate alla castagna, ecco dove

Nel Cilento e Alburni ritornano le sagre autunnali che vedono come protagonista la castagna: frutto semplice e dai tanti benefici. Tanti gli appuntamenti in programma a partire dal prossimo week-end.

Sagra della castagna a Sicignano degli Alburni

A Sicignano degli Alburni si terrà il 14/15 e 21/22 ottobre 2023, la 51° edizione della Sagra della Castagna tra tradizione, musica, cultura, visite guidate, buon cibo e tanti spettacoli. Previsti numerosi eventi caratteristici come il Ballon Woman e il Fire Show, Spettacoli degli artisti di strada, la corsa delle carrette, esibizione di sbandieratori, pistonieri e musicisti di Cava dei Tirreni (Corteo Storico), “la potenza del volo”, Spettacolo di falconeria e altri ancora.

Tanti i gruppi musicali e artisti che allieteranno le serate tra cui Angelo Loia, Los Espositos Street Band, i Briganti del Re, la Terza Classe, l’Antiqua Giostra, i Cognati Disco Folk, Accipiter e tanti altri.

Festa della castagna e dell’olio di Salento

Tutto pronto per la 50 ° edizione Festa della castagna e dell’olio di Salento che si svolgerà dal 19 al 22 ottobre. Un evento che anno dopo anno si rinnova, continuando a catturare l’attenzione di tante persone, che anche nell’appuntamento targato 2022 hanno affollato le vie del paese nella tre giorni di eventi, tra tradizione e tanto divertimento. La manifestazione è organizzata dall’Ente festa della castagna e dell’olio di Salento, con il patrocinio del Comune di Salento e del PNCVDA.

Caldarroste, mercatini con prodotti tipici e buona musica tutte le sere, con gruppi musicali che si avvicenderanno sul palco predisposto in piazza, tra cui Gigione, i Zimbaria, i Taranta Nobes, i Kiepò, Canzoniere Greco Antico Salentino, i Rittantico, i Tammorrasia, e Manuel Scarpitta & Folkband. Sabato 21 è prevista la Fiera della castagna a partire dalle ore 8.00, mentre domenica 22 ci sarà il motoraduno e la sfilata di rappresentanza Motoclub BMW Motorrad “Piercarlo Tortora” di salerno. Giovedì 19 ottobre inoltre è in programma il concorso di pittura estemporanea “I colori dell’autunno” dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e dal 20 al 22 ci sarà una mostra di pittura.

Festa della castagna di Stio Cilento

Ritorna con grande attesa anche a Stio Cilento il tradizionale appuntamento dedicato al suo prodotto tipico. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Stio con il patrocino del Comune, si terrà dal 27 al 29 ottobre. Le vie del borgo cilentano saranno riempite da stand enogastromici, con dolci e pietanze preparate con le castagne oltre ai prodotti tipici locali. Il tutto accompagnato da tanta musica con canti e danze popolari cilentane e salentine. Tanti i gruppi che si alterneranno nel corso delle tre serate, tra cui Vibrazione positiva, Lanternina Folk (itineranti), Valcalore, Rittantico, Propaganda Moio Sbc, I Briganti del Re, Ariacorte (musica popolare salentina), Fratelli Campitiello, Giovani della Tammorra di Bagni, Aranee (Arie popolari Salentine e Balcaniche). Il 29 ottobre stand gastronomici anche a pranzo.

Passeggiando per le vie di Stio, non potranno mancare le calddarroste, da mangiare con un ottimo bicchiere di vino locale tra l’odore dei bracieri ardenti e le note degli artisti itineranti che allieteranno le serate.

Festa della Castagna a Roccadaspide

Ritorna la “Festa della Castagna” a Roccadaspide un evento unico, che mette al centro uno dei prodotto di eccellenza del territorio: il 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐆𝐏 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬𝐩𝐢𝐝𝐞. La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con il Forum dei Giovani di Roccadaspide, andrà in scena il 𝟑, 𝟒 e 𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 lungo le suggestive vie del centro storico di Roccadaspide; ci sarà un vasto percorso enogastronomico per degustare tante pietanze a base di castagna, con tanta musica dal vivo e tanto divertimento.

Il centro è famoso per i suoi castagneti. Il territorio è costituito da famosi alberi di castagno che in queste zone produce una varietà molto particolare di castagna. È possibile percorrere una strada asfaltata, oppure dei sentieri a piedi, dai quali è possibile ammirare un esteso bosco di castagni nel quale possono essere individuati alcuni elementi tipici della cultura contadina.