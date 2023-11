Natale a Eboli 2023 ai nastri di partenza

E’ solo questione di giorni e il calendario degli eventi di Natale ad Eboli sarà ufficializzato. Qualche polemica sulla scarsa programmazione, qualche disappunto sulla installazione delle luminarie in un quartiere piuttosto che in un altro, qualche velata ma non troppo accusa all’indirizzo dell’amministrazione comunale ed ecco che le precisazioni arrivano, tempestive.

Al via l’allestimento delle decorazioni

“Sono state avviate le operazioni di allestimento delle decorazioni per le festività natalizie su tutto il territorio cittadino. In queste settimane, grazie al prezioso lavoro degli uffici comunali, con il coordinamento dell’Assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo e dell’Assessore alla Cultura Lucilla Polito, è stato allestito un folto programma di eventi culturali e di intrattenimento”, si legge in una nota stampa diffusa dal capostaff di Palazzo di Città.

“Abbiamo messo in campo risorse economiche, logistiche e organizzative per la programmazione di un calendario di eventi che ha visto la viva e preziosa collaborazione delle realtà associative ebolitane che hanno risposto all’avviso pubblico per la realizzazione delle iniziative del programma “Natale 2023”. Questo è solo l’inizio di una progettualità più ampia, volta a promuovere e sviluppare sul territorio un turismo di tipo culturale e ad accrescere il senso di identità comunitaria attraverso l’aggregazione sociale“, aggiungono.

I dettagli della programmazione natalizia saranno resi noti nei prossimi giorni e “tutte le informazioni precise su date, luoghi e caratteristiche degli eventi saranno divulgati anche attraverso i nuovi canali digitali ufficiali per la promozione della nostra offerta turistica e di intrattenimento”.

Le dichiarazioni politiche

“È nostra intenzione garantire a tutti i cittadini la possibilità di pianificare la partecipazione in modo accurato e consapevole. Ci sarà spazio per la musica, la cultura, lo spettacolo, il buon cibo e, soprattutto, la condivisione di momenti preziosi per tutte le fasce di età. Vi invitiamo a vivere con entusiasmo ciò che la nostra Città ha da offrire per ritrovarci insieme, uniti, a celebrare lo spirito di unione e condivisione della nostra comunità. Il nostro impegno è massimo per favorire lo sviluppo di Eboli su larga scala. Anche in tal modo avviamo un nuovo percorso di crescita per la nostra Città. Eboli c’è”. Così da palazzo di città.