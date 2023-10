Eboli: anche il capostaff abbandona il Sindaco, le prime reazioni

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, il dottore Giuseppe Piegari ha rassegnato, ufficialmente, le dimissioni dall’incarico di capostaff della segreteria del Sindaco di Eboli Mario Conte. Una missiva protocollata per ringraziare il primo cittadino e rimettere l’incarico, una notizia che era nell’aria e che non ha destato particolare sorpresa soprattutto tra le fila della politica locale. La frattura evidente tra Piegari e qualche esponente di maggioranza era sotto gli occhi di tutti tanto che non sarebbero mancati momenti di tensione e nervosismo già qualche settimana fa. “Apprendiamo con rammarico delle dimissioni presentate dal dott. Giuseppe Piegari e della sua decisione di rimettere il proprio incarico nelle mani del Sindaco. Nel rivolgergli un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, competenza, dedizione e rispetto dei ruoli istituzionali, vogliamo evidenziare quanto il suo contributo sia stato importante per l’intera amministrazione”, scrivono da Eboli 3.0

La nota del sindaco

La città in comune, Il Coordinamento, Il Gruppo consiliare Gli Assessori. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 17,30 arriva la nota del primo cittadino. “Esprimo il mio personale dispiacere per le dimissioni protocollate questa mattina dal capo staff Giuseppe Piegari che non ha ritenuto di voler continuare nel suo incarico. Ringrazio il dottor Piegari per la dedizione, l’affetto dimostrato alla mia persona e l’impegno con il quale ha svolto finora il suo compito. Anche andando al di là dell’orario lavorativo”, scrive il Sindaco Mario Conte.

I possibili nomi

Intanto, già qualche nome si rincorre per subentrare a Piegari nell’incarico di capostaff. Si parla di una ex assessore donna, ma anche di un giovane avvocato. Qualcuno addirittura ipotizza che l’incarico possa essere affidato ad una persona molto vicina all’ex vicesindaco Consalvo. Intanto nello staff del Sindaco resta la dottoressa Stefania Battista che, a questo punto, assume il ruolo di capostaff.