“Musica troppo alta”: stretta nella movida salernitana, multati 2 locali

La Polizia Municipale di Salerno ha intensificato i controlli durante le serate del fine settimana per contrastare e sanzionare le violazioni, con un primo bilancio che ha portato alla multa di due locali situati sia nel centro che nella zona orientale della città.

L’operazione

Gli agenti, supportati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) e armati di fonometri per misurare i livelli di rumore, hanno individuato diverse irregolarità. In particolare, un bar nel cuore del centro è stato sanzionato con una multa di mille euro per non aver effettuato la valutazione dell’impatto acustico relativa. Inoltre, durante l’ispezione è emerso che il barista aveva installato ben otto casse stereo, contribuendo a disturbare le notti dei residenti e a superare i limiti di rumore consentiti.

La stretta nella movida

Un altro intervento è stato effettuato nella zona orientale della città, dove un locale noto diffondeva musica oltre l’orario consentito, prolungando il disturbo oltre la mezzanotte.

Questi interventi rappresentano un chiaro segnale dell’impegno delle autorità locali nel garantire il rispetto delle normative sul rumore e sulla gestione delle attività commerciali, al fine di salvaguardare il benessere dei cittadini e mantenere la tranquillità nelle serate del fine settimana. La collaborazione con la Siae e l’impiego di strumentazioni specializzate come i fonometri dimostrano l’attenzione e la determinazione nel contrastare le violazioni e mantenere un ambiente urbano vivibile per tutti.