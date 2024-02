Multe e sosta selvaggia. I vigili di Eboli setacciano il centro storico

Da qualche giorno i caschi bianchi del comando di via Pagano stanno passando al setaccio il centro storico di Eboli.

I controlli

Auto in sosta selvaggia e in doppia fila e sempre meno possibilità per i residenti di avere una regolamentazione del traffico.

Sarebbero stati alcuni residenti e anche qualche ristoratore ad avanzare richiesta di controllo da parte dei vigili urbani del capitano Mario Dura.

I disagi

Insopportabile erano le auto parcheggiate a pochi passi dai portoni di ingresso delle abitazioni, i vicoli di casa bloccati da auto parcheggiate male e addirittura agli accessi degli uffici comunali. Ma finalmente qualcosa si è mossa.

Via Santa Sofia, piazza Porta Dogana e piazza San Francesco sarebbero soltanto queste però le zone particolarmente attenzione dai vigili urbani. Protestano infatti alcuni residenti che, in altre fette di territorio, evidenziano gli stessi problemi ma senza i necessari controlli.

Parla ai residenti

«Come mai non si controlla la sosta selvaggia anche su via Pendino, Via Roma e via Paparone – chiedono i residenti -. La sera dopo le 20.00 nel centro storico il parcheggio torna selvaggio e indiscriminato e le auto vengono lasciate ovunque. Serve la zona a traffico limitato».