Giuseppe Ripa: cenni storici del giornalista

Ecco il suo legame con il Cilento

Altre figure illustri legate alla data del 2 gennaio

La data del 2 gennaio è legata ad una figura storica del giornalismo, in particolare quello salernitano e cilentano. Moriva, oggi,, giornalista e scrittore.Nacque a Prepezzano, nel Comune di Giffoni Sei Casali, il 3 febbraio 1923. All’età di 12 anni si trasferì con la sua famiglia ain quella che lui chiamava “La Costa Virgiliana”, per restavi per sempre e iniziare la sua lunga carriera di corrispondente e giornalista. Ripa è stato corrispondente di diverse testate come “Il Mattino”, “il Roma”, “Il Giornale”, “il Corriere della Nazione” , “il Quotidiano”. Per una parentesi della sua visita visse anche in Brasile, collaborando con la testata “Fanfulla”. E’ stato anche corrispondente dell’Ansa e responsabile di tv locali. Negli ultimi anni della sua vita fondò “Il Meridiano”, che curò fino al Natale precedente la scomparsa.Viene riconosciuto come il precursore del giornalismo “epico” e il giornalista decano del Cilento. Per questo sono a lui dedicati due premi di giornalismo organizzati nel Cilento. Alla data del 2 gennaio sono legati anche altri personaggi del nostro territorio: nel 1928 nacque a San Pietro al Tanagrosindaco, deputato e senatore eex Ministro.Il primo è stato Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici nel V Governo Fanfani e nel I Governo Craxi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 9 agosto 1983 al 16 marzo 1984, giorno della sua improvvisa e tragica morte. Pinto, invece, nativo di Teggiano, è stato Ministro della Repubblica nel primo Governo Prodi, è stato promotore della Legge Pinto sull’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo.