Montecorice, il Natale arriva nel borgo con i mercatini del Cilento

Anche Montecorice si prepara a vivere la magica atmosfera del Natale. L’associazione Montecorice Eventi ha infatti organizzato un ricco programma di eventi che prenderanno il via già da questo weekend dell’Immacolata. Nel caratteristico borgo cilentano dall’8 al 9 dicembre, si terranno i caratteristici e suggestivi mercatini del Cilento. Due serate all’insegna della musica, del buon cibo e dell’artigianato locale.

Il programma

L’evento si terrà in piazza San Biagio. Si parte venerdì 8 dicembre con l’apertura ufficiale dei mercatini alle ore 16. I visitatori potranno godersi le vie del paese tra luci, bancarelle e la buona musica offerta dal concerto in “Antares in manus tuas” diretto da Alessandra Maffia. La giornata successiva, quella del 9 dicembre invece, vedrà protagonisti soprattutto i bambini grazie al racconto natalizio “Natale nel bosco” a cura del gruppo Parrocchiale San Biagio di Montecorice. A seguire ci saranno le melodie dei Lanternina Dok.

Anche tante degustazioni

Il pubblico presente potrà gustare anche diversi piatti tipici della tradizione. Dalla pizza fritta ai lagane e ceci, passando per dolci e le zeppole con le alici e tanto altro ancora.