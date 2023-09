Masso sulla Provinciale tra Rofrano e Sanza

Un masso di grosse dimensioni si è staccato la scorsa notte dalla parete rocciosa che sovrasta la provinciale collegante Rofrano e Sanza, finendo al centro della carreggiata nella località di Cornitello. Per fortuna, al momento dell’incidente, non vi erano veicoli in transito sulla strada. L’amministrazione comunale di Rofrano ha prontamente attivato un intervento di rimozione per ripristinare la viabilità sulla Sp18. Tuttavia, persiste la preoccupazione per la sicurezza di questo tratto stradale, che ha già subito diversi episodi di frane e smottamenti.

Richieste precedenti di intervento alla Provincia

In passato, sono state avanzate più volte richieste alla Provincia, che è la titolare di questa arteria stradale, affinché intervenga per migliorare la situazione. Da palazzo Sant’Agostino hanno dato ampie rassicurazione su interventi da compiere.

Rischio imminente con le piogge autunnali

La principale preoccupazione ora è che, con l’arrivo delle piogge intense tipiche della stagione autunnale, potrebbero verificarsi ulteriori distacchi di massi e rocce.

Questa situazione mette in grave pericolo l’incolumità degli automobilisti che percorrono questa strada. È urgente adottare misure preventive per evitare incidenti futuri e garantire la sicurezza su questa arteria stradale cruciale.