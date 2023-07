Lo yacht di Valentino in rada a Sapri

È in rada a Sapri lo yacht dello stilista Valentino. Il Tm Blue One si trova in queste ore davanti al porto dello scalo del Golfo di Policastro. L’imbarcazione è una delle più suggestive del Mediterraneo, caratterizzata dall’inconfondibile livrea blu con striscia azzurra e strutture sopra-coperta bianche “like a yachtman blazer with white shirt”.

Lo yacht di Valentino a Sapri

Il nome di Tm Blue One non è scelto a caso. Lo stilista ha voluto omaggiare i suoi genitori utilizzando le loro iniziali (Teresa e Mauro) per il nome della sua imbarcazione. Lo yacht di Valentino era già stato nel Cilento ad Agosto scorso, tra Casal Velino e Palinuro. In passato ha calato l’ancora anche in altre località come Agropoli e anche Sapri.

Il Tm Blue One

T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo. Per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren.