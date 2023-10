L’economista Carlo Cottarelli incontra gli studenti del “Liceo Gatto di Agropoli per un dibattito sulle Criptovalute e la Flat Tax”

Il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli ha ospitato, questa mattina, in un incontro dibattito con gli studenti, il Prof. Carlo Cottarelli, già direttore degli Affari fiscali del Fondo Monetario Internazionale. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della volontà della comunità scolastica del Liceo Gatto di essere attenta e partecipe ai fenomeni socio-culturali ed economici del nostro tempo. La presenza del prof. Cottarelli, infatti, è stata un’imperdibile occasione per poter dibattere di temi economici, spesso avvertiti dall’opinione pubblica come distanti e ostici ma che altrettanto spesso influenzano la vita di ognuno di noi.