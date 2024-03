La tematica amorosa risulta dominante nell’interpretazione delle carte

Non è un caso che a richiedere consulti di cartomanzia siano individui che, amareggiati dalla fine di una relazione amorosa, ricercano disperatamente nella lettura dei tarocchi spiragli di luce sulla possibilità di salvare il loro rapporto.

E' comprensibile che coloro che coltivano il desiderio di recuperare stabilità nella coppia si impegnino a ridurre la spiacevole distanza emotiva mostrata dal partner.

Risulta per alcuni invece inspiegabile che a questo nobile obiettivo si intenda giungere attraverso il ricorso ad operatori esoterici che, sulla base dell'interpretazione delle carte, assicurerebbero l'individuazione di verità assolute.

La lettura dei tarocchi appartiene ad una dimensione irrazionale e pertanto coloro che reputano essenziale capire ogni vicenda per mezzo della ragione non possono accettare che i suoi responsi appaiano credibili.

Tuttavia i pareri dei cartomanti sono da molti considerati attendibili e il fascino suscitato ancora oggi dalla loro singolare attività è in grado di resistere a qualsiasi legittima critica.

Chi si oppone a questa visione delle cose crede che a rivolgersi agli operatori esoterici siano persone che, patologicamente deboli o incolte, si rivelano incapaci di discernere il vero dal falso. Facilmente influenzabili, quindi, dalle promesse espresse da un cartomante, questi soggetti non si presenterebbero lucidi nel valutare la presunta affidabilità di un professionista dell'universo esoterico.

Questa granitica posizione viene però contraddetta da quegli episodi che nel corso della storia politica, ad esempio, segnalano la vicinanza di alcuni capi di Stato ai cartomanti e la loro tendenza a consultarli in momenti apicali della loro vivace e brillante carriera.

Il business delle “carte” in Italia

In Italia, il business legato alla consulenza e alla lettura delle carte, inclusi i tarocchi, rappresenta un settore in costante crescita e dalle numerose sfaccettature.

Secondo stime recenti, il mercato della cartomanzia in Italia ha un valore medio di circa 100 milioni di euro all'anno.

Questo settore comprende una vasta gamma di servizi, che vanno dalle letture di carte tradizionali effettuate di persona fino alle consulenze online tramite piattaforme digitali specializzate.

Le tariffe medie per una sessione di lettura delle carte variano notevolmente a seconda del prestigio e della popolarità del lettore, nonché dalla modalità di erogazione del servizio.

In media, una consulenza di cartomanzia può oscillare tra i 30 e i 100 euro per sessione, a seconda della durata e della complessità della lettura. Alcuni professionisti offrono servizi premium, che includono anche approfondimenti astrologici o altre pratiche divinatorie, con tariffe che possono superare i 200 euro a sessione.

Il mercato delle carte in Italia è caratterizzato da una domanda costante da parte di una vasta gamma di clienti, che spaziano dalle persone in cerca di orientamento nelle questioni amorose, lavorative o finanziarie, fino a coloro che sono interessati alla spiritualità e al benessere personale.

Si stima che più del 60% della clientela sia composta da donne di tutte le età, anche se negli ultimi anni c'è stato un aumento significativo di uomini interessati a questo tipo di servizio.

Oltre alle letture di carte tradizionali, molte aziende offrono anche corsi di formazione per aspiranti cartomanti, creando così un'ulteriore fonte di reddito per il settore. Inoltre, con l'avvento della tecnologia e dei social media, molti professionisti offrono servizi di cartomanzia online tramite chat, videochiamate o app dedicate, ampliando ulteriormente il proprio mercato e raggiungendo clienti in tutto il paese e anche all'estero.

Nonostante alcune critiche e controversie legate alla credibilità della cartomanzia, il settore continua a prosperare in Italia, dimostrando la persistente fascinazione delle persone per le pratiche divinatorie e il desiderio di trovare risposte e consigli per affrontare le sfide della vita quotidiana.

Il successo conquistato dagli operatori esoterici nell'età contemporanea

E' quantomeno curioso che durante un'epoca nella quale il dominio della ragione risulta incontrastato esistano ancora non poche persone che si rifugiano nella lettura dei tarocchi nella convinzione che soltanto attraverso le indicazioni da essa derivanti sia possibile limitare o sconfiggere l'influenza negativa di forze ignote.

Chi infatti aderisce a questa concezione della vita pensa che le decisioni individuali siano nascostamente guidate da energie identificabili per mezzo dell'interpretazione delle carte.

Se nessuno, in base a tale principio, è artefice del proprio destino risulta ineludibile dialogare coi cartomanti per arrestare l'invadenza di forze che all'improvviso riescono a cambiare il percorso esistenziale di un individuo.

La scelta di richiedere una lettura dei tarocchi in occasione di gravi dissidi tra partner nascerebbe dunque dalla consapevolezza che tradimenti, perdita di passione nella coppia, indifferenza verso le preoccupazioni dell'amato siano il frutto dell'intervento di forze che esulano dalle proprie intenzioni.

Il che vuol dire che i consulti di cartomanzia rappresentano degli strumenti conoscitivi che, diversamente dalla ragione, sono in grado di comprendere questi movimenti misteriosi che incidono sulle azioni di ogni essere umano.

La necessità del cliente di recuperare l'amore del partner lo induce dunque a sperare che gli operatori esoterici possano mettere in luce aspetti della loro relazione che risulteranno fondamentali per individuare efficaci rimedi. Il disagio di rinunciare a condividere momenti di spensieratezza o di dolore entro un'unione solida spinge chi contatta cartomanti ad aspirare al superamento definitivo di questa insostenibile condizione psicologica.

La consulenza esoterica costituisce in questo contesto l'unica ancora di salvezza rispetto all'inevitabile distruzione del disegno amoroso.

Anche nel web si può constatare l'enorme popolarità dei cartomanti

Dalle statistiche segnalate da noti motori di ricerca sulla popolarità delle consulenze promosse da imprese o professionisti, i consulti di cartomanzia risultano tra quelle più richieste dagli utenti. I siti internet gestiti da operatori esoterici autonomi o inseriti nei call center di aziende promuovono una lettura delle carte volta alla soluzione di problemi sentimentali in breve tempo.

E' forse la velocità promessa dai cartomanti a rappresentare un'appetibile opportunità per chi vuole restituire al suo rapporto di coppia quella tranquillità necessaria a valutare il futuro con un forte spirito di condivisione.

Resta fermo il fatto che a cercare una consulenza esoterica siano molte persone desiderose di cogliere nei tarocchi illuminanti suggerimenti per il sereno prosieguo della propria favola amorosa.