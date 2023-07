La ricetta della domenica: il bonèt

Un dolce freddo al cucchiaio a base di cacao e amaretti tipico della cucina piemontese. Il dolce che da secoli chiude il pranzo domenicale e che si trova sulle tavole di festa. Il gusto del bonèt soddisferà i palati più raffinati con la sua dolcezza e il retrogusto amarognolo.

Gli ingredienti

5 uova

200 gr di zucchero

30 gr di cacao amaro

500 ml di latte

70 gr di amaretti

1 tazzina di caffè o liquore tipo rhum

Per il caramello

100 gr di zucchero

2 cucchiai di acqua

La preparazione

Iniziamo a sbattere 3 uova intere con 2 tuorli e lo zucchero fino ad ottenere una crema bianca e spumosa. Uniamo il cacao setacciato, il latte a temperatura ambiente, la tazzina di caffè o rhum e gli amaretti precedentemente pestati. In una piccola padella antiaderente facciamo caramellare lo zucchero e non appena sarà sciolto uniamo l’acqua, giriamo velocemente e versiamo il caramello in uno stampo rettangolare (andrà benissimo uno stampo da plumcake), a questo punto versiamo il composto del bonèt sopra al caramello e cuociamo a bagnomaria in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti. Vi consiglio sempre di fare la prova stecchino. A cottura ultimata, sforniamo, lasciamo raffreddare completamente e conserviamolo in frigo per almeno 12 ore. Trascorso il tempo di riposo, capovolgiamo, tagliamo a fette di circa 2 cm di spessore e serviamo con degli amaretti interi o sbriciolati.

