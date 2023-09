La provincia di Salerno si prepara a  ricordare l’operazione Avalache

Si è svolta questa mattina presso l’Aula Consiliare di Palazzo Sant’Agostino la conferenza stampa di presentazione del programma elaborato dal Comitato Avalanche appositamente costituito dalla Provincia di Salerno per le celebrazioni degli 80 anni dello sbarco delle forze alleate sulla costiera salernitana. “Il Comitato Avalanche – dichiara il Presidente Franco Alfieri – in questi mesi ha lavorato alla stesura congiunta di un programma complessivo di eventi per ricordare un momento storico di enorme portata per la libertà dell’intera Europa dal regime nazifascista, contribuendo a mutare le sorti della seconda guerra mondiale”.

“Il nostro obiettivo era creare un organismo inclusivo e quindi abbiamo coinvolto le Istituzioni e i Comuni interessati, le Associazioni, le Scuole, gli storici, tutti gli appassionati della materia e la risposta è stata straordinaria con un’adesione massiccia”, ha concluso il primo cittadino.