La maglia di Gigi Buffon donata al Museo del Calcio Santa Maria di Castellabate

La maglia di Gigi Buffon, celebre portiere del Parma ed ex Nazionale, è molto più di una semplice divisa: rappresenta un simbolo di passione e impegno, una testimonianza del suo talento e della sua dedizione al calcio. Proprio per questo motivo, i responsabili della Fondazione Fioravante Polito hanno deciso di conservarla e di renderla accessibile al pubblico presso il Museo del calcio di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno.

La maglia di Gigi Buffon

La casacca celeste con il numero 1 sulle spalle è stata indossata dal portiere in occasione della consegna del Premio Andrea Fortunato a Roma. Questo riconoscimento è stato conferito a Buffon per la sua eccezionale carriera calcistica, che lo ha visto vincere numerosi titoli nazionali e internazionali e diventare una vera e propria icona del calcio italiano.

Il museo del Calcio

La maglia di Buffon sarà esposta al Museo del calcio di Santa Maria di Castellabate come testimonianza della grandezza e della passione del calcio italiano. Il museo è stato fondato dalla Fondazione Fioravante Polito, che si dedica alla conservazione e alla promozione della cultura sportiva nel territorio salernitano.

La donazione della maglia del Parma indossata da Buffon rappresenta un prezioso contributo al patrimonio culturale e sportivo del museo e contribuirà a preservare la memoria del calcio italiano per le future generazioni.

Davide Polito, responsabile della Fondazione, ha espresso la propria gratitudine per questo dono prezioso, sottolineando l’importanza di preservare la storia e la cultura del calcio italiano. “Siamo onorati di avere questa maglia tra le nostre collezioni“, ha dichiarato Polito. “La carriera di Gigi Buffon è stata un esempio di impegno e di dedizione al calcio, e siamo felici di poter condividere la sua storia con il pubblico del nostro museo“.

In conclusione, la maglia di Buffon rappresenta non solo un’importante testimonianza della sua carriera, ma anche un simbolo del calcio italiano e della sua cultura sportiva.

Grazie alla generosità della Fondazione Fioravante Polito, questa maglia diventerà parte integrante del patrimonio storico e culturale del Museo del calcio di Santa Maria di Castellabate, rendendo omaggio all’indimenticabile carriera di uno dei più grandi portieri di tutti i tempi.