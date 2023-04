La Guardia di Finanza di Salerno sequestra una tonnellata di sigarette di contrabbando

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, volte alla prevenzione ed al contrasto dei traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito il sequestro di circa una tonnellata di sigarette.

Individuazione del contrabbando

I finanzieri hanno condotto articolate e approfondite attività info-investigative, appostamenti e pedinamenti, soprattutto nei pressi dei principali snodi autostradali. Grazie a tali attività, hanno individuato un furgone a bordo del quale contrabbandieri muovevano numerosi quantitativi di tabacchi lavorati esteri e il deposito dove la merce veniva stoccata prima di essere distribuita nel territorio salernitano.

Contrabbando e contraffazione

L’attività illecita, gestita ed organizzata da tre soggetti originari del napoletano, si svolgeva nei Comuni dell’Agro-nocerino sarnese. In tale contesto, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno rinvenuto 900 Kg di sigarette di contrabbando, di vari marchi presenti sul mercato, quali Marlboro, Winston e Regina. L’intero quantitativo, che dai primi accertamenti è risultato essere anche contraffatto, avrebbe potuto fruttare illecitamente circa 250.000 euro.

Responsabilità penale

Al termine dell’operazione, i militari hanno deferito i responsabili all’A.G. per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e contraffazione, e proceduto al sequestro del furgone e dell’intero carico.

Contrasto al contrabbando

L’operazione rientra nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza per il contrasto ai fenomeni di contrabbando, posti in essere sia ai confini che all’interno del territorio nazionale, non da ultimo quello che riguarda in special modo il settore dei tabacchi, che rappresentano un’importante fonte di profitto per la criminalità organizzata del territorio.