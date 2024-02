Kickboxing: una cilentana medaglia d’oro al campionato regionale

Presso il palazzetto dello sport si è svolta la II fase del Campionato regionale di Kickboxing FederKombat, FSN riconosciuta dal CONI. Presenti alla kermesse Alessandra Marsico e Davide Strafella del Dojo Poseidon Karate e Kickboxing di Capaccio Paestum del maestro Ferdinando Polito.

I risultati

Dopo il titolo conquistato nella prima fase Alessandra Marsico ottiene una splendida medaglia d’oro e si riconferma campionessa regionale. Ottimo argento per Davide Strafella che cumulato all’oro della prima fase, ottiene il pass per il “Criterium” prestigioso evento per gli appassionati della Kickboxing Che si svolgerà a Jesolo dal 29 febbraio al 03 Marzo 2024.

«I nostri fighters hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, complimenti ai miei ragazzi – afferma il tecnico Polito – ora ci aspetta il Criterium per riconfermare i risultati ottenuti in regione»