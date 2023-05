Incontro con la Protezione Civile a Castellabate: «Più conosco meno rischio»

Venerdì 12 maggio 2023, alle ore 09:30, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Castellabate si terrà un incontro con i giovani studenti di Castellabate. L’iniziativa è finalizzata a presentare il sistema di Protezione Civile, il suo funzionamento, le sue finalità e l’oggetto dei suoi interventi.

Partecipanti all’incontro

All’incontro parteciperanno il sindaco Marco Rizzo, Raffaele Di Gregorio consigliere delegato alla Protezione Civile, Carmine Di Biasi Comandante della Polizia Municipale, Sergio Rodio Coordinatore della Protezione Civile Comunale, Gina Amoriello Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castellabate e Massimo Petrassi curatore del sito ufficiale della Protezione Civile.

Momento di crescita per i giovani

L’incontro rappresenta un momento di confronto e forte crescita per i giovani studenti di Castellabate. Essi avranno l’opportunità di addentrarsi nell’interessante mondo dei volontari della Protezione Civile, che con grande determinazione, senso di sacrificio ed altruismo, supportano ed aiutano la popolazione e l’intero territorio.

La dichiarazione del sindaco

Il sindaco Marco Rizzo sottolinea l’importanza della conoscenza e dell’informazione per superare le difficoltà. Egli ritiene che informare i giovani del grande operato svolto dalla Protezione Civile genererà maggiore consapevolezza anche nella intera comunità. I giovani rappresentano il futuro e per loro deve essere rivolta l’attenzione nella promozione di iniziative così interessanti, finalizzate alla conoscenza di questo tipo di volontariato.

Il commento del consigliere delegato

Il consigliere delegato Raffaele Di Gregorio ritiene che l’incontro sia un’importante occasione per la Protezione Civile in generale e in particolare per il neo gruppo del Comune di Castellabate. Egli ritiene che questo momento di confronto sia importante per far capire ai giovani il valore e lo spessore di una squadra così attiva, pronta e vicina alla popolazione e sull’intero territorio. Egli ricorda inoltre il grande supporto e aiuto reso dai volontari in occasione degli eventi alluvionali dello scorso novembre.