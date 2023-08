Incidente stradale a Sala Consilina: 6 feriti

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale a Sala Consilina, in località Taverna. Due le automobili, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Il bilancio è di sei persone ferite: 4 di Sala Consilina e due giovani del salernitano.

I feriti sono stati trasportati in ospedale da due ambulanze del 118 intervenire sul posto. Sul luogo del sinistro la Polizia Municipale di Sala Consilina per gli accertamenti di rito.