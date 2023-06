Incidente a Milano, la comunità di Licusati in apprensione per Anna

La comunità di Licusati, frazione del comune di Camerota, è in apprensione per le condizioni di Anna, 33 anni.

La giovane si trovava a Milano per lavoro quando nelle scorse ore è stata vittima di un grave incidente stradale. L’episodio è avvenuto proprio nel capoluogo lombardo.

La dinamica dell’incidente

I repentini soccorsi hanno permesso dii prestarle le prime cure e disporre il suo trasferimento in un ospedale milanese dove la ragazza è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Sulla dinamica del sinistro, ancora in corso di accertamento, indagano le locali forze dell’ordine.

Camerota si stringe in preghiera

La notizia si è subito diffusa nel Cilento. L’intera comunità camerotana si stringe in preghiera per la concittadina.