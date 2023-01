La tragica morte di Assen: investita nel centro di Salerno. Indagini in corso sull’incidente

Morta in strada, a pochi passi dal teatro Verdi. Investita e uccisa da un’auto di passaggio nel centro di Salerno. L’episodio è accaduto ieri sera (17 gennaio) intorno alle 20. La vittima è Assem Zharbossyn, studentessa originaria del Kazakistan.

Investita e uccisa a Salerno: il caso

La giovane, stando alle prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando un giovane alla guida di una Peugeot 308 l’ha travolta e uccisa. Sembrerebbe che la 27enne stesse camminando sulle strisce pedonali quando è stata investita e uccisa, proprio a pochi passi dal corso di Salerno.

La donna è rimasta sotto le ruote dell’auto. I passanti hanno fatto scattare l’allarme. Anche l’automobilista, 20 anni di Mercato San Severino, si è fermato per allertare i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno dovuto liberare il corpo per affidarlo ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Le indagini

Indagano sul caso i carabinieri della compagnia di Salerno che hanno sottoposto il guidatore a test di droga e alcool con esito negativo. Come Assen è stata investita in pieno centro a Salerno? Un attimo di distrazione? L’asfalto reso viscido dalla pioggia?

Il sinistro è avvenuto in prossimità di una curva che i residenti segnalano per la sua pericolosità. Cosa è accaduto proveranno a spiegarlo gli investigatori.

La salma della giovane è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Assen stava svolgendo un dottorato di ricerca presso l’Università di Salerno e viveva in città.