Tragedia a Salerno, investita e uccisa 27enne

Tragedia a Salerno. Una donna di 27 anni è stata investita ed uccisa mentre attraversava la strada. È successo questa sera in prossimità del centro.

Tragedia a Salerno, 27enne investita: il caso

La 27enne di origine straniera che studiava a Salerno è stata travolta da una vettura nei pressi del teatro Verdi. Non è chiara la dinamica dell’accaduto. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per appurare l’accaduto.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Salerno che hanno avviato gli accertamenti del caso, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. La strada dove è avvenuta la tragedia è stata chiusa.

Presente il medico legale per un primo esame esterno. Nelle prossime ore si stabilirà se disporre l’esame autoptico.

Ad investire la malcapitata sarebbe stato un ventenne residente in un comune della zona.