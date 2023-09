Incendi, non c’è tregua: il Cilento continua a bruciare. 3 roghi hanno distrutto 8 ettari di macchia mediterranea

Non c’è tregua per il Cilento sul versante degli incendi. Tre sono i roghi che nella giornata odierna hanno interessato Marina di Camerota, Centola e Pisciotta. Nella località turistica di Marina di Camerota ad essere interessata dalle fiamme è stata la Località Isca della Contessa. Otto gli ettari di macchia mediterranea bruciati e due di conifere. Sul posto necessario l’arrivo di una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo che dopo diverse ore è riuscita a domare le fiamme. Presente anche un mezzo aereo che ha effettuato diversi lanci per evitare che le fiamme potessero colpire una Pineta poco distante dell’incendio.

I soccorsi

A coordinare tutte le attività di spegnimento del fuoco è stato il Dos. Ma altri due incendi sono in corso nel Comune di Pisciotta, in località Fratta, e in quello di Centola in località Cannazzola. Ad operare su tutti i fronti sempre le squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo con la direzione del Dos.

Si indaga sulla natura degli incendi

Nell’ultima settimana sono diversi i roghi scoppiati nel Basso Cilento. Toccherà adesso alle forze dell’ordine stabilirne la natura.