In manette 36enne di Padula per rapina, estorsione ed atti persecutori

È finito in manette il 36enne di Padula che già in passato si era reso protagonista di episodi violenti anche nei confronti dei Carabinieri. L’accusa con cui è stato tratto in arresto è quella di rapina, estorsione ed atti persecutori. L’uomo è stato fermato in una piazza di Padula. Più volte avrebbe cercato di estorcere denaro con violenza e mettendo in atto anche azioni persecutorie nei confronti delle vittime.

I fatti

Il 36enne in un bar, con violenza si è impossessato di cibo, denaro e sigarette, con lo scopo di rivendere la merce per ricavarne provento. Ed alcuni mesi fa oltre a danneggiare una fontana pubblica, si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti dei Carabinieri intervenuti per ristabilire la calma all’esito dell’ennesimo episodio di cui si era reso protagonista.

L’uomo dopo le formalità di rito è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.