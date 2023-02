Il Carnevale torna ad animare anche le piazze del Vallo di Diano, ecco le immagini più caratteristiche | FOTO

Dopo due anni ritorna nelle piazze del Vallo di Diano il Carnevale. Piccoli e grandi hanno animato con vestiti colorati, coriandoli e in alcuni paesi anche carri allegorici la domenica che precede il martedì grasso.

Ecco le immagini più caratteristiche del Carnevale nel Vallo di Diano

A Sala Consilina in piazza Umberto I è stato allestito il “Villaggio del Carnevale” che ha accolto tante piccole mascherine ma anche le maschere più sgargianti. Grande festa di Carnevale a Sassano, con mascotte e gonfiabili e un ricco buffet per la gioia di tutti. In maschera anche il sindaco, Domenico Rubino, e tanti adulti.

Sala Consilina

Persino le autovetture sono state colorate con coriandoli e “mascherate” a tema. Carnevale in parrocchia a Monte San Giacomo. Qui anche la sindaca, Angela D’Alto, insieme ad altri amministratori comunali hanno partecipato mascherati alla festa organizzata dalla Parrocchia e dalla Pro Loco.

Carnevale Sassano Sassano

Un inedito ritrovo di Carnevale tra lettura e mascherine è quello organizzato a Polla dall’Associazione “Lilium” e dalla Parrocchia. I bambini, accanto ai giochi tradizionali e a dolci sorprese, hanno, attraverso la lettura, riscoperto il fascino delle maschere tradizionali.

Buonabitacolo Auletta

Sfilata di Carnevale a Buonabitacolo con la manifestazione “Tutti pazzi per il Carnevale”: una sorta di revival delle edizioni precedenti in collaborazione con le Associazioni del sorriso della solidarietà e Infantes con la Cooperativa Sociale il Sentiero e in sinergia con il Comune.

In serata, Carnival Party, alla Biblioteca Comunale di Buonabitacolo organizzato dal locale Forum dei Giovani. Ancora a Sanza, il Carnevale, è stato festeggiato nella palestra comunale con un Fluo Carnival Party, aperto nel pomeriggio ai bambini e nella serata ai più grandi.

Polla

Nel Tanagro, ad Auletta, Carnevale Country, organizzato dall’associazione equiturismo- tanagro di Auletta. Carri, mascherine e anche cavalli nel Carnevale del piccolo centro del Tanagro che è stato festeggiato nel pomeriggio di ieri. Grande festa anche ad Atena Lucana e a Teggiano. Anche qui i festeggiamenti per il Carnevale sono tornati in piazza.