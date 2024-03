Il Campagna si aggiudica il Campionato di Prima Caregoria Girone H

Arriva il primo verdetto nella ventitreesima Giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, il Campagna supera per 4-1 il Faraone e si laurea campione, ottenendo il passaggio nel campionato di Promozione.

Campagna in festa

Una grande cavalcata quella del Calcio Campagna che si aggiudica il campionato con tre giornate di anticipo e senza subire nemmeno una sconfitta.

Lotta playoff

Inseguono invece una posizione nei play-off, la Poseidon che pareggia 3-3 con l'Atletico Pisciotta e mantiene la seconda posizione in classifica, mentre l'Atletico Agropoli Cilento supera 4-2 il Real Bellizzi nello scontro diretto per i play-off e accorcia sulla seconda posizione in classifica; decisiva la tripletta di Barone per la vittoria finale della squadra di mister Voza.

Infine l'Atletico Battipaglia travolge il Pro Sala per 5-0 e si rilancia in zona play-off.

Risultati

Atletico Battipaglia – Pro Sala 5-0

Atletico Agropoli Cilento – Real Bellizzi 4-2

Campagna – Faraone 4-1

Olevanese – Macchia 1-3

Poseidon – Atletico Pisciotta 3-3

Giffonese – Atletico Bellizzi 0-0

Classifica

Calcio Campagna 53

Poseidon 43

Atletico Bellizzi 43

Atletico Agropoli Cilento 41

Atletico Battipaglia 36

Real Bellizzi 34

Atletico Pisciotta 32

Giffonese 27

Faraone 26

Polisportiva Marina 24

Macchia 17

Olevanese 6

Pro Sala 5