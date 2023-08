“I colori dell’estate”, un ricco cartellone di eventi a Sant’Arsenio

L’estate santarsenese accende i motori con numerosi eventi in programma per il mese di agosto e settembre 2023 con “I colori dell’estate”. Quello di quest’anno è un programma ricco e variegato con nomi di calibro nazionale. Sarà a Sant’Arsenio, infatti, per la presentazione del suo libro, “La Discesa degli Dei”, il giornalista Marino Bartoletti, intervistato dal giornalista Peppe Iannicelli.

Paolo Belli e la big band

Grande ed atteso evento, poi, il 19 Agosto con il concerto di “Paolo Belli e la sua big band”. Ma sono tanti altri gli eventi in programma, alcuni ormai, rientrano nella tradizione dell’estate di Sant’Arsenio, primo tra tutti la rievocazione storica “Il Brigante Tittariello” organizzato dalla Pro Loco che ha affidato la direzione artistica al regista Giancarlo Guercio.

La conferenza stampa

Presenti, tra gli altri, il sindaco Donato Pica, il consigliere delegato, nonché Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Biscotti e altri componenti dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio ed il Parroco di Sant’Arsenio, don Angelo Fiasco oltre ad alcuni protagonisti degli eventi in programma nel cartellone de “I Colori dell’Estate”.