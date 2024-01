Gratta e Vinci, curiosità e aneddoti a tema Cilento

Il Gratta e Vinci rappresenta la lotteria istantanea più popolare d’Italia. La sua storia inizia nel febbraio del 1994, anno in cui viene lanciato il primo biglietto denominato La fontana della fortuna.

Il costo è di 2 mila lire e raffigura la Fontana di Trevi. La sua introduzione avviene sotto proposta della Federazione italiana dei tabaccai per poi essere discussa all’interno della Finanziaria del 1994. Nel primo disegno di legge la vendita doveva essere un’esclusiva proprio per i tabaccai, anche se poi è stata estesa ad altri esercenti.

Il successo è immediato e vengono da subito venduti 54 milioni di schede, per un’entrata nell’erario nazionale di 500 miliardi di lire, a fronte di un grado di popolarità sorprendente.

Ciò porta all’introduzione di molti altri biglietti, con altrettante grafiche accattivanti: del resto sono proprio le tematiche, oltre alla semplicità del gioco e alla sua intuitività, ad affascinare le persone.

Tratti che ritroviamo nei nuovi biglietti Gratta e Vinci , ne vengono infatti introdotti diversi ogni anno, uno dei più interessanti dei quali è Ultra Numerissimi, che fa parte della Linea Numerissimi e si ispira ai giochi matematici.

Da diversi anni il popolare gioco è disponibile, oltre che nella versione cartacea conosciuta da tutti, in quella online, per la quale è possibile avvalersi persino di una demo gratuita per esercitarsi e prendere confidenza. Specifichiamo che in caso di vincita non è possibile riscuotere.

Un fenomeno al passo con i tempi, il Gratta e Vinci, che segue gli sviluppi della società inclusi quelli legati alla digitalizzazione. Quando la Dea Fortuna bussa alla propria porta è possibile portare a casa sia importi detti “minori” e persino cifre astronomiche, come è accaduto nel Cilento.

Quando la fortuna suona alla porta…

Un detto anonimo recita che “Non basta essere fortunati. Bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto”. Qualcosa che vale persino nel caso di un gioco come il Gratta e Vinci, per il quale è importante non solo tentare la sorte ma essere effettivamente consapevoli del fatto che ha bussato alla propria porta.

La Dea Bendata si è fatta sentire con forza, e la persona se n’è resa conto perfettamente, a Capaccio Paestum, dove è stata centrata in estate una delle ultime vincite milionarie al Gratta e Vinci.

Il biglietto fortunato fa parte della serie de Il Miliardario Mega ed è stato acquistato presso una ricevitoria locale. Per motivi più che comprensibili, il nome del giocatore non è stato reso noto pubblicamente.

L’ammontare della cifra? Parliamo di 2 milioni di euro, a fronte di una probabilità che si verificasse l’evento, va detto per onor di cronaca, decisamente più bassa rispetto a quella di importi più bassi della popolare lotteria. Un’eventualità comunque possibile, quando la sorte decide di cambiare il corso della vita della persona, per caso e per… fortuna.

Una vincita con un lieto fine

Un’altra vicenda che ha per protagonista il Gratta e Vinci nel Cilento è quella che vede al centro un anziano di Vibonati, derubato di un biglietto vincente il cui valore è pari a 50mila euro.