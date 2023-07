Vincita milionaria a Capaccio Paestum grazie ad un Gratta e Vinci

Super vincita al Gratta e Vinci a Capaccio Paestum. È stato possibile grazie a “Il Miliardario Mega”, acquistato presso una ricevitoria situata in via Magna Grecia. Nessuna indiscrezione sul nome del fortunato giocatore.

Non si sa se sia stata una persona del posto o un turista ad aggiudicarsi la considerevole cifra di 2 milioni di euro, una vincita che può cambiare la vita.

Il Miliardario Mega

Il regolamento del tagliando “Il Miliardario Mega” prevede diverse modalità per aggiudicarsi premi. Se tra i “Tuoi Numeri” compaiono uno o più “Numeri Vincenti”, il giocatore ha diritto di ricevere il premio corrispondente. Nel caso in cui i “Tuoi Numeri” includano il “Numero Jolly”, il premio viene moltiplicato per dieci. Inoltre, se tra i numeri giocati si trovano i simboli “Stella”, “Ferro di Cavallo”, “Moneta” o il fortunato “Lingotto”, il giocatore può vincere rispettivamente 100, 200, 500 euro, o addirittura tutti i premi dell’area di gioco.

La vincita

Il fortunato cliente della ricevitoria di Capaccio Paestum ha centrato la vincita massima prevista da questo tagliando, portandosi a casa la straordinaria somma di 2 milioni di euro. Un risultato che lo inserisce tra i fortunati vincitori di fascia alta.

Per quanto riguarda le modalità di riscossione di queste vincite particolarmente sostanziose, è necessario seguire alcune regole specifiche. I tagliandi vincenti devono essere presentati o inviati, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi Lotterie Nazionali situato in viale del Campo Boario 56/D a Roma, oppure presso gli sportelli della Banca Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca si occupa esclusivamente del ritiro del biglietto vincente e del suo inoltro all’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, rilasciando al fortunato giocatore l’apposita ricevuta di avvenuta consegna.

Una vincita da 2 milioni di euro è sicuramente un evento straordinario nella vita di qualsiasi persona, e il vincitore di Capaccio Paestum ha certamente motivo di festeggiare questa incredibile fortuna.

Sempre a Capaccio Paestum grazie al Lotto un giocatore ha portato a casa circa 8300 euro con i numeri 11, 22 e 33.