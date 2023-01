Capaccio, dopo la vincita record al Lotto è caccia al vincitore

È caccia al fortunato giocatore che martedì sera con un terno sulla ruota nazionale si è aggiudicato ben 475 mila euro al gioco del Lotto. La vincita sarebbe stata realizzata in un bar – ricevitoria non distante dal centro di Capaccio. Per ora ci sono bocche cucite su colui che ha portato a casa il montepremi e ciò non fa altro che accrescere la curiosità nella città dei templi. Tutti si stanno domandando chi abbia giocato la schedina. Si tratta di un cittadino del posto o di uno dei tanti turisti che affollano la zona diretti all’area archeologica?

La vincita record al Lotto

Quella registrata a Capaccio Paestum non è una vincita da poco. Si piazza infatti al primo posto tra quelle realizzate in questi primi giorni del 2023, spodestando i 187mila euro vinti ad Imperia lo scorso 5 gennaio. I numeri fortunati sono stati 8 – 12 e 85 (più gli estratti 13 e 22).

Il fortunato vincitore, o il gruppo di giocatori, aveva puntato 100 euro sull’ambo e altrettanti sul terno. «Speriamo che a vincere sia stato qualcuno che aveva davvero bisogno, anche se il valore della puntata lascia pensare ad altro», il commento di una residente della città dei templi.

I precedenti

I 475 mila euro, però, non rappresentano la vincita più alta segnalata in provincia di Salerno. Nel 2019, infatti, a Sapri, grazie al 10eLotto, furono conquistati ben cinquecento mila euro. Per Capaccio Paestum, tuttavia, l’inizio dell’anno è stato non poco fortunato. Nel giorno dell’Epifania era stato già proprio il 10eLotto della Sisal a regalare 40mila euro ad un giocatore che aveva indovinato 8 numeri su 9, giocandoli in una ricevitoria di località Borgonuovo.

In questo caso a portarsi a casa il denaro un cittadino del posto che aveva visto uno dopo l’altro i numeri apparire sullo schermo della ricevitoria.

La vincita al concorso Agip

Gli ultimi giorni la dea bendata è stata ulteriormente benevola con provincia di Salerno. Un viaggiatore in transito in autostrada, partecipando ad un concorso dell’azienda di carburante della stazione di servizio Agip di Sala Consilina est sulla corsia nord della A2 del Mediterraneo, dopo aver fatto un pieno da 155 euro, ne ha vinti 7500. Non un risultato da poco considerati i prezzi della benzina.

La vincita è stata accolta con entusiasmo non solo dal fortunato automobilista ma anche dal gestore della stazione di servizio. Lo stesso Autogrill di Sala Consilina fu baciato dalla “dea bendata” nel 2019. Qui fu venduto, infatti, il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia.