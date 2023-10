Gestione demanio e spiagge ad Agropoli: amministrazione incontra CoNaMal

Si è tenuto ieri un incontro tra il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, Giuseppe Di Filippo, assessore al demanio e i rappresentanti del CoNaMaL. Diversi i temi trattati, su tutti la questione delle concessioni balneari e la gestione delle spiagge. Sul primo tema, fanno sapere dall’associazione, l’assessore Di Filippo «ha dichiarato di attendere i decreti attuativo del governo in merito e, in assenza di questi, si avrà comunque la decadenza, già ufficializzata dal Comune ai concessionari di cui uno o più ha reagito adendo le vie legali».

Le tematiche del confronto

In relazione al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali da trasmettere alla Regione, la proposta del Comune era di arrivare al 50% di spiagge libere, di cui il 20% attrezzate. Lia Amato, rappresentante del CoNaMaL ha chiesto che le libere attrezzate siano gestite dai comuni per evitare abusi e che comunque non siano destinate a spiagge libere quelle con criticità igieniche o di accesso, cioè poste in luoghi disagevoli, sbocchi di canali o foci di fiumi.

Durante l’incontro l’attivista Vittorio Perrella ha mostrato anche una serie di abusi segnalti sul demanio costiero.

Soddisfazione del CoNaMaL

Al termine dell’incontro dal CoNaMaL hanno espresso soddisfazione evidenziando che «manterranno una stretta vigilanza in merito alle questioni relative alle spiagge e al rispetto degli impegni presi dai rappresentanti dell’amministrazione comunale durante l’incontro , affinchè le promesse e gli impegni non restino parole vuote o di circostanza».