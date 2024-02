Gelbison sprecona, termina 0-0 l’incontro con il Barletta

Nella ventiquattresima giornata del

Campionato di Serie D Girone H, la Gelbison pareggia 0-0 con il Barletta, nonostante le tante occasioni create.

La Partita

Il primo tempo è totalmente ad appannaggio della Gelbison che comincia subito forte e al 2’ De Pasquale impegna Sapri che respinge come può, un minuto dopo Ferrante pennella un cross sulla testa di Sicurella che colpisce a botta sicuro, ma la sua conclusione termina fuori di poco.

Al 5’ ancora la Gelbison con Casiello va vicina al goal, con un diagonale che viene respinto sempre dall’estremo difensore avversario, il Barletta prova a reagire e al 18’ Diaz lanciato a tu per tu con il Milan, viene ipnotizzato dall’estremo difensore rossoblue che blocca la conclusione e sventa una ghiottissima occasione da goal.

Ancora la Gelbison si riversa in avanti e al 27’ dopo una bell’azione corale, Sicurella va alla conclusione dalla distanza che termina a lato non di molto.

Sul finire della prima frazione, esattamente al 35’ grande incursione di Casiello che pennella un cross sulla testa di De Pasquale che da pochi passi scaraventa la sfera fuori.

Termina così il primo tempo con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa i ritmi si abbassano e la partita è più equilibrata, al 66’ Diaz si getta su un pallone vagante in area di rigore e di testa super Milan, ma il palo nega la gioia del

Goal all’attaccante Pugliese, la Gelbison prova a riversarsi in avanti per vincere la partita e all’80’ Barone lanciato in area da rimessa laterale, lavora bene con il corpo si gira ma trova Sapri attento a bloccare in due tempi.

Nei minuti di recupero non succede più nulla e l’incontro termina sul risultato di 0-0.

Un pareggio che ha il retrogusto amaro per le occasioni prodotte dalla Grlbison.