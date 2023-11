“Gastronauta”, il ricercatore del gusto: ecco il nuovo marchio che si aggiunge al Gruppo Infante

“Sono Gastronauta mi trovi in tutti i Decó D’Italia e ovviamente in quelli del Gruppo Infante da oggi mi puoi degustare anche nei bistrot di Vallo della Lucania e Agropoli e nell’osteria zucchero e cannella di Agropoli dove si utilizzano prevalentemente solo prodotti Gastronauta. Sono un ardente difensore del gusto e un instancabile esploratore delle delizie culinarie. La mia passione è di viaggiare per l’Italia e il mondo intero alla ricerca delle migliori specialità locali, desideroso di portare i tesori gastronomici sulle tavole degli amanti della buona cucina.

L’obiettivo

Mi sposto con determinazione attraverso paesaggi mozzafiato e città affascinanti, sempre alla ricerca di quei prodotti che racchiudono in sé non solo un sapore straordinario, ma anche una storia e un savoir-faire unici. La mia missione è di scoprire autentici gioielli gastronomici, caratterizzati da una forte personalità, e renderli accessibili a tutti i miei clienti, perché credo che il piacere di mangiare bene non debba essere un lusso, ma un diritto quotidiano.

La mia sete di conoscenza mi conduce lungo le coste marine, tra i picchi montani, nei borghi più nascosti e nelle metropoli caotiche, ovunque il cibo sia portatore di tradizioni e storie millenarie. Ogni luogo, ogni incontro, ogni assaggio è un’opportunità per scoprire, apprezzare e apprendere.

L’esploratore del gusto

Grazie alla mia dedizione e al mio impegno nello studio, ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con autentici artigiani del gusto, veri custodi delle tradizioni culinarie locali, che interpretano con maestria e passione le peculiarità dei loro territori.

Il frutto del mio lavoro è una straordinaria gamma di prodotti diversi per caratteristiche e provenienza, ma accomunati da un unico tratto distintivo: la straordinaria qualità che li contraddistingue. Con il mio impegno, desidero diffondere la consapevolezza che mangiare bene non è un capriccio, ma un rito quotidiano che arricchisce il corpo e l’anima”.