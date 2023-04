Fingeva di essere un avvocato per derubare soldi e oro agli anziani: arrestato nel salernitano

I Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 33 anni di origini napoletane.

La ricostruzione

L’arresto è stato disposto dal GIP di Nocera Superiore su richiesta della Procura, in seguito a un’indagine che ha portato alla luce una truffa ai danni di un’anziana donna di Nocera Superiore.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 33enne si è spacciato per avvocato, contattando l’anziana donna e chiedendole la consegna di 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro. Il truffatore avrebbe indotto in errore la donna, raccontandole che il denaro sarebbe stato necessario per difendere in giudizio il figlio, coinvolto in un grave incidente stradale.

Ecco come agiva il truffatore

I Carabinieri hanno provveduto al sequestro del motociclo utilizzato dal truffatore per porre in essere la frode. Si tratta di un ulteriore elemento che conferma la premeditazione dell’azione fraudolenta.

L’arresto è il risultato di un’attenta indagine della Procura di Nocera Superiore, coordinata dai Carabinieri della locale Stazione. Grazie al lavoro svolto dalle forze dell’ordine, è stato possibile individuare e fermare il responsabile di questa truffa, che ha causato un grave danno economico e morale all’anziana vittima.

Come difendersi

La truffa è un reato grave che va combattuto con ogni mezzo a disposizione delle forze dell’ordine. È importante che i cittadini siano sempre vigili e attenti alle richieste di denaro provenienti da persone sconosciute o che si presentano con identità fasulle.

In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi alle autorità competenti per chiedere informazioni e denunciare eventuali tentativi di truffa.