Sequestrati 13 chili di droga nel salernitano: due arresti

Nella lotta al traffico di droga, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, in collaborazione con i Carabinieri di Nocera Inferiore, ha condotto un’attività che ha portato al sequestro di circa 12 chilogrammi di marijuana, 700 grammi di cocaina pura, altrettanti di hashish e diverse dosi di crack. Inoltre, sono stati trovati anche 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti e un’autovettura utilizzata per il traffico illecito.

Le indagini

Le indagini erano state avviate dai Finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni, che avevano sotto controllo un’auto a bordo della quale viaggiavano i due sospetti fermati successivamente. L’intervento è avvenuto in un garage a Nocera Superiore, dove gran parte della droga e i proiettili sono stati sequestrati.

La perquisizione è poi proseguita nelle abitazioni dei due arrestati e nell’autovettura, dove sono state rinvenute ulteriori sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per essere vendute.

Gli arresti

I responsabili dell’illecito traffico, un trentacinquenne e un ventinovenne entrambi originari di Nocera Superiore, sono stati arrestati su disposizione della Procura della Repubblica.

Il valore di mercato della droga sequestrata è di diverse centinaia di migliaia di euro. Grazie all’operazione delle forze dell’ordine, tali sostanze non potranno essere immesse sul mercato, contribuendo così alla lotta contro il traffico di droga.