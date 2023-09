Il Bosco San Felice di Cicerale si tinge di mille colori: taglio del nastro di un grande parco giochi con la “Festa dei bambini”

Il secondo appuntamento al Bosco San Felice di Cicerale sarà tutto dedicato ai bambini con una grande festa e l’inaugurazione di un grande parco giochi il cui nastro sarà tagliato domenica, 1° ottobre 2023. L’inaugurazione del parco giochi all’interno dell’area attrezzata eventi Bosco San Felice prenderà il via dalle ore 9.30 con una ricca colazione offerta dall’organizzazione e dopo le 12.30 ci sarà possibilità di pranzare all’interno dell’area PIC – NIC. Un’area di 2.000 mq interamente dedicata ai giochi con spettacoli itineranti, animazione e tante sorprese.

Una festa per il palato di grandi e piccini

Una festa studiata per la famiglia, immersi all’interno di un’area boschiva di 10.000 mq attrezzata con parco giochi e area Pic Nic, andrà in scena un vero e proprio spettacolo per i bambini con artisti di strada, animazione, giochi a tema, trucchi e parco gonfiabili. Dopo la mattinata interamente dedicata ai più piccoli con tantissime attività, chi vuole fermarsi a pranzo troverà i vari gusti della pizza al metro, il profumo del barbecue di salsiccia e pancetta, caciocavallo impiccato che si scioglie sul pane, degustazioni di salumi e formaggi locali, i cavatielli al ragù cilentano fatti in casa. per terminare in dolcezza, non possono mancare i cannoli cilentani fatti in casa e la nuvoletta con ricotta di bufala.

Il programma nel dettaglio:

9:00 – 10:15: registrazione partecipanti e colazione gratis per i bambini

9:30: apertura area giochi e gonfiabili

10:30 – 12:30: spettacoli e animazione

12:00: apertura area food

17:00: fine evento

Inoltre, nel corso della giornata, è previsto un suggestivo spettacolo di bolle di sapone dal titolo: “Bollicinema” eseguito da Vincenzo Di Domenico di Bubble Artist

L’evento gode patrocinio del Comune di Cicerale e nasce in sinergia tra l’Associazione Culturale San Felice, presieduta da Nicola Rizzo e Bosco San Felice.