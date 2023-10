Fenailp Turismo in Regione: incontro con il Governatore Vincenzo De Luca

Il Presidente della FeNAILP Turismo Nazionale Marco Sansiviero, ha incontrato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

All’incontro erano presenti, il Presidente ed il Direttore della Fedeltravel che hanno aderito alla FeNAILP , Luigi Gatto e Clemente Cammarota.

“È’ stata una importante e proficua, riunione operativa quella svoltasi stamani con il Governatore della Campania On. Vincenzo De Luca, ha dichiarato il Presidente Sansiviero. Tra i tanti temi trattati durante l’incontro è emerso su tutti il bisogno di intervenire in maniera forte e decisa per contrastare la tendenza negativa, consolidata nell’ultimo ventennio, relativa ai flussi turistici in entrata verso il Cilento. Abbiamo registrato, ampia disponibilità del Governatore nel recepire le nostre riflessioni e supportare le nostre proposte“, fanno sapere.

Il confronto

L’incontro di Napoli è stato necessario per continuare con maggiore slancio l’importante lavoro già intrapreso dalla FeNAILP Turismo di costruzione di un progetto turistico strategico di gestione della destinazione Cilento, che provenga dal basso e che sia quanto più condiviso possibile.

“Adesso bisogna continuare a lavorare – ha concluso Sansiviero – per concretizzare gli sforzi e raggiungere gli obiettivi che si siamo prefissi.

Gli imprenditori del Cilento ci sono ed intendono rivestire un ruolo di primo piano nelle future scelte che si andranno a determinare.”