Erasmus+: anche gli studenti di Roccadaspide protagonisti del progetto

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, anche quest’anno, parteciperà al Programma ERASMUS+, strumento dell’Unione Europea dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2021-2027, attraverso opportunità di studio, formazione, esperienze lavorative o volontariato all’estero.

L’iniziativa

Il Progetto, dal titolo “THREE LITTLE HABITS”, è stato ideato tenendo conto dell’offerta formativa dell’Istituto ed è finalizzato al miglioramento dell’attività fisica, delle abitudini alimentari e, al contempo, a un uso consapevole, equo e sostenibile delle tecnologie digitali.

Nel mese di gennaio la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Brenca e la referente ERASMUS, Prof.ssa Mariangela Poto, sono andate in visita preparatoria presso l’I.E.S. ORDES (Galizia-Spagna), per conoscere la scuola partner del Progetto KA122 e avviare i lavori per la mobilità di sei studenti, delle classi terze e quarte, che si recheranno nella città spagnola nel mese di maggio 2024.

Per due giorni, le rappresentanti dell’I.I.S. “Parmenide”, accolte dal D.S. dell’IES ORDES, Prof. Manuel Del Rio Gomez, e dal referente Erasmus+, Prof. Costantino Bello, hanno visitato la scuola spagnola e hanno pianificato le date della mobilità e le attività didattiche da realizzare, nel rispetto degli Obiettivi previsti dal Progetto.

Fin da subito, gli studenti avranno modo di conoscere i ragazzi della scuola ospitante, attraverso le attività online della piattaforma eTwinning, che sarà per loro occasione di scambio e collaborazione in un contesto multiculturale.

L’auspicio della Dirigente Scolastica è quello di ricambiare in futuro l’ospitalità dell’I.E.S. “ORDES” con l’accoglienza presso il “PARMENIDE” di una delegazione dell’Istituto spagnolo.