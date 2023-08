Ecovacs: aumentano le vendite online per i robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere si confermano tra gli elettrodomestici più venduti per quello che riguarda gli articoli per le pulizie domestiche.

Il trend positivo è da attribuire al fatto che questi dispositivi rendono ogni operazione più leggera e del tutto smart: essi, infatti, presentano dimensioni ridotte, possono agire in autonomia evitando gli ostacoli e hanno stazioni di svuotamento automatico.

Tra i marchi più richiesti del momento è possibile annoverare Ecovacs, brand di riferimento del settore che da sempre si impegna per realizzare prodotti all’avanguardia, così da rimanere sempre al passo con i tempi.

In particolare, è interessante notare come i modelli Ecovacs stiano registrando un incremento di vendite soprattutto sul web, grazie al fatto che i canali di vendita online propongono questi dispositivi a prezzi piuttosto competitivi, periodicamente ribassati grazie a sconti e promozioni dedicati.

A questo proposito, per rimanere sempre aggiornati in merito ai robot aspirapolvere ecovacs in offerta è possibile affidarsi a Yourlifeupdated.net, portale dedicato al mondo hi-tech che realizza anche numerose guide sugli elettrodomestici più richiesti del momento.





I modelli di robot aspirapolvere Ecovacs più richiesti sul web

Tra i modelli di robot aspirapolvere Ecovacs più gettonati è possibile annoverare quelli della linea Ozmo, che sono caratterizzati da un design che si rivela elegante, con una colorazione nera molto sobria e un’altezza di poco più di 9 centimetri che consente a questo aspirapolvere circolare di infilarsi praticamente sotto a ogni mobile e divano senza problemi.

Non solo, si tratta di modelli che oltre a eliminare la polvere per mezzo di apposite spazzole laterali, possono anche lavare il pavimento tramite un panno in microfibra: le azioni avvengono in simultanea, con l’aspirazione nella parte anteriore e il lavaggio in quella posteriore.

I filtri integrati e le vaschette di raccolta sono facilissimi da rimuovere e si puliscono in maniera agevole, senza bisogno di intervento frequente. La vaschetta dell’acqua, in particolar modo, è piuttosto capiente e si può inserire anche il detergente che si predilige: in caso l’acqua dovesse finire perché si sta ripulendo un’area piuttosto grande, sarà sufficiente aggiungerla e il robot partirà da dove aveva interrotto automaticamente.

Un altro vantaggio, oltre a quello di evitare gli ostacoli più grandi, è quello di non raccogliere involontariamente oggetti più piccoli lasciati a terra, come per esempio piccoli giocattoli o indumenti: il robot Ecovacs è in grado di identificarli e spostarli senza che s’incastrino nelle spazzole o nei meccanismi.







Robot aspirapolvere Ecovacs: quali sono gli optional più amati?

L’integrazione con la domotica è uno degli optional che si ritrovano nella stragrande maggioranza dei modelli di robot aspirapolvereEcovacs.Può essere comandato e programmato grazie a supporti digitali come Alexa e Google Home, con possibilità di gestire il robot decidendo in quali stanze deve andare a pulire, il momento in cui deve partire e quello in cui deve arrestarsi. Se non si riesce a individuarlo, è anche possibile intercettarlo con una funzione specifica.

La batteria dei robot Ecovacs dura all’incirca un’ora, tempistica sufficiente per ripulire in maniera idonea un appartamento di circa 60 metri quadri. Ha comunque funzioni che gli consentono di ricaricarsi quando serve e ripartire subito dopo. Le mappe integrate che ricrea l’intelligenza artificiale sono costantemente aggiornate perché il dispositivo riconosca sempre meglio la casa in autonomia man mano che la pulisce.

Altra opzione molto importante nei robot Ecovacs è quella che riduce potenza e rumorosità a seconda della superficie che sta trattando, ad esempio un pavimento liscio o un tappeto. A livello acustico, comunque, si riscontra sempre un livello di silenziosità che rende questi dispositivi assolutamente discreti.

Della serie Omni fanno parte i robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacsche hanno lo svuotamento automatico delle vaschette della polvere. La base di ricarica contiene un contenitore tanto capiente da dover essere svuotato solo dopo parecchie settimane di utilizzo.

Vi è anche una funzionalità di lavaggio pressurizzato per macchie importanti, inoltre i modelli sono dotati di una telecamera frontale che può essere utilizzata da remoto per sorvegliare la propria casa, proprio come in un dispositivo di videosorveglianza.