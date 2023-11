Eboli: Tutto pronto per XIII Adidas Open Campania 2023

Il PalaSele è pronto per ospitare il 18esimo Memorial Cesare Baldini, che ad Eboli nei giorni 11 e 12 novembre calamiterà l’attenzione di migliaia di appassionati e sportivi.

Intanto, ieri mattina nell’aula consiliare del Comune di Eboli si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo.

«Questa gara è una delle più importanti per il Karate – ha spiegato il Presidente reg. Fijlkam Antonio Bracciante, direttore tecnico della gara – perché gli atleti acquisiscono punteggio per la scelta nelle nazionali. Tanto che vi partecipano tutte le rappresentative sportive delle Forze dell’ordine e militari: Fiamme Gialle, Fiamme Oro, la Fiamma Azzurra della Penitenziaria, il Gruppo Sportivo dell’Esercito e quello dei Carabinieri. Insomma si può dire che a Eboli verranno individuati i migliori karateka internazionali e nazionali. Saranno due giorni fantastici ed impegnativi».

Consalvo: evento di grande richiamo

«Ancora una volta la nostra città ospita un evento sportivo di grande richiamo – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Consalvo – con una presenza nelle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere enorme. Già si è registrato il sold out. Eventi come questi hanno una ricaduta economica per Eboli di grande valore».

«Il Karate non è solo uno sport – ha poi sottolineato l’Assessore allo Sport Lucilla Polito – ma una vera disciplina che ha anche una indubbia valenza educativa e sociale. Siamo perciò onorati di ospitare eventi come questo».

Il vicesindaco Gianmaria Sgritta ha dichiarato a conclusione della conferenza: «Per Eboli un’occasione importante sia dal punto di vista sportivo che economico. L’invito è a non perdersi la gara sabato e domenica e a partecipare ad un evento di rilevanza nazionale e internazionale».

La gara

La gara internazionale di Karate, organizzata dalla GSK Ciro Bracciante, presieduta dal Presidente regionale della Fijlkam Antonio Bracciante, vedrà rappresentative da tutte le regioni d’Italia ma anche internazionali.

200 le società partecipanti, circa 1500 gli atleti iscritti, un centinaio tra arbitri e giudici provenienti da tutta Italia. La gara sarà valevole per le qualificazioni alle nazionali giovanili ed è inserita nel circuito internazionale WFK.

Numerose le rappresentanze straniere, tra cui Australia, Lussemburgo, Libia, Germania e addirittura Nepal.