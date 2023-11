Eboli, l’Ermice APS organizza “Un gesto per la vita”, una giornata di primo intervento

Tutto pronto in località Campolongo per la seconda edizione di un appuntamento che ha già richiamato la partecipazione di un nutrito numero di iscritti. L’associazione no-profit Ermice APS impegnata nella promozione di iniziative a favore della comunità, con il suo Presidente Umberto Mollica, dopo il primo appuntamento di successo e la grande partecipazione da parte della cittadinanza, organizza la seconda edizione del corso di primo intervento “Un gesto per la vita”, in partenariato con l’Associazione Campolongo Aversana APS presieduto da Antonio Alfano. L’evento si terrà sabato 11 novembre alle ore 17.00 presso “Casina Rossa” via Vittorio Giannattasio Eboli (SA), nei pressi del Campolongo Hospital.

Il corso

Il corso sarà incentrato sul riconoscimento e trattamento delle ostruzioni delle vie aeree, è rivolto a tutti i cittadini e in particolar modo ai tesserati del Comitato di Quartiere Campolongo Aversana, ai soci di Ermice APS, al personale del settore ristorativo e dei pubblici esercizi. Gli istruttori, certificati dall’Italian Resucitation Council, forniranno le informazioni e le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza, attraverso esercitazioni pratiche, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per salvare una vita in situazioni di pericolo.

“Un gesto per la vita”

Un progetto ideato da So.La.Vi. Onlus, organizzato da Ermice APS e ha ricevuto il sostegno di diverse realtà come il Comitato di Quartiere Campolongo Aversana APS e l’OsservatorEburino. Patrocinato dal Comune di Eboli e dalla Provincia di Salerno, l’evento è gratuito per tutti ma è gradita la prenotazione.

Chi vuole partecipare

Partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria. Contatti: 379 136 1467 (messsggio whatsapp con nome, cognome e c.f.)