Eboli: il centro culturale studi storici organizza un importante convegno sulla fibromialgia

Trentacinque anni di attiva culturale sul territorio della Piana del Sele e molti anni spesi anche in giro per l’Italia e all’estero, per diffondere cultura, poesia e arte.

Il convegno

E nel solco tracciato nel settore culturale rivolto alla cittadinanza attiva, su una idea del cav. Giuseppe Batta e in occasione dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio, sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 18.00 presso la chiesa di San Nicola de Schola Greca, in Via Gugliemo Vacca, nel cuore del borgo antico di Eboli, si svolgerà un importante convegno medico scientifico sulla Fibromialgia con la partecipazione di illustri relatori.

Coordina il dottore Giuseppe Salzano, neuropsichiatra infantile, i saluti istituzionali sono di Mario Conte, sindaco di Eboli e di Lucilla Polito, assessore alla cultura.

Intervengono il dottore Vincenzo Busillo, neurologo e il dottore Giuseppe Toriello, reumatologo.

Portano la propria testimonianza Concetta Fenza e Giulia Albano.

La fibromialgia

La Fibromialgia è una malattia che colpisce prevalentemente le donne in età adulta e si manifesta con: dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti; aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore; affaticamento.