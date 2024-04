Eboli: bancarotta e peculato, in manette un imprenditore

Bancarotta e peculato. In manette un 43enne ebolitano trasferito al carcere di Fuorni. 5 anni e due mesi di reclusione per due diversi processi: bancarotta fraudolenta nel primo procedimento penale e peculato nel secondo procedimento.

L’operazione

Due sentenze di condanna entrambe concluse con il rito abbreviato. A 350 mila euro, sarebbe questo l’ammonterebbe della bancarotta.

Imprenditore 43enne ebolitano

L’uomo, un imprenditore ebolitano, incensurato, lavorava come concessionario per lo Stato al quale avrebbe sottratto la ingente somma non versando i soldi nelle casse del Ministero.